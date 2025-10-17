17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения встречи в американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом он сообщил в программе радиостанции Kossuth. По его словам, переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.

«С самого начала мы говорили, что война — это плохо, но это не означает, что мы должны закрыть дипломатические каналы. Если нет дипломатических каналов, то никогда не будет мира», — сказал он.

Вчера вечером он провёл телефонный разговор с американским президентом, а с Путиным планирует переговоры сегодня утром. Орбан выразил надежду, что встреча лидеров России и США в венгерской столице будет способствовать завершению украинского конфликта, что, по его мнению, отвечает интересам всех венгерских семей и позволит нормализовать экономическое развитие Европы, включая Венгрию.

Ранее сообщалось, что Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не повлияли на российского лидера, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения даже в сложнейших обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.