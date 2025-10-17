Смерть основателя Mango Исака Андика расследуют как возможное убийство

Полиция Каталонии изучает обстоятельства кончины родоначальника испанского модного дома Mango Исака Андика. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

Согласно имеющимся данным, сын магната Джонатан находится в числе первых подозреваемых, так как он единственный, кто видел, как Андик погиб в горах.

Mango была основана в 1984 году в Барселоне братьями Исаком и Нахманом Андиками. Это вторая крупнейшая компания Испании после Inditex в сфере быстрой моды. Компания завершила 2024 финансовый год с рекордной выручкой, превысившей 3,3 миллиарда евро.

Напомним, что основатель испанской компании Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая во время семейной экскурсии в горах Каталонии. По данным местных СМИ, 71-летний бизнесмен поскользнулся и упал в ущелье с высоты 150 метров в муниципалитете Кольбато. На момент трагедии рядом с предпринимателем находились его супруга и сын Джонатан.