Регион
17 октября, 07:08

Смерть основателя Mango Исака Андика расследуют как возможное убийство

Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Полиция Каталонии изучает обстоятельства кончины родоначальника испанского модного дома Mango Исака Андика. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

Согласно имеющимся данным, сын магната Джонатан находится в числе первых подозреваемых, так как он единственный, кто видел, как Андик погиб в горах.

Mango была основана в 1984 году в Барселоне братьями Исаком и Нахманом Андиками. Это вторая крупнейшая компания Испании после Inditex в сфере быстрой моды. Компания завершила 2024 финансовый год с рекордной выручкой, превысившей 3,3 миллиарда евро.

Напомним, что основатель испанской компании Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая во время семейной экскурсии в горах Каталонии. По данным местных СМИ, 71-летний бизнесмен поскользнулся и упал в ущелье с высоты 150 метров в муниципалитете Кольбато. На момент трагедии рядом с предпринимателем находились его супруга и сын Джонатан.

