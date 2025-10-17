Сектор Газа
17 октября, 07:01

В Крыму предупредили о перебоях с электричеством после атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Крыму возможны перебои в электроснабжении и локальные отключения в распределительных сетях после атак беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — 3 часа», — написал Юрий Гоцанюк.

Он уточнил, что при возобновлении подачи электроэнергии возможны временные сбои, связанные с повреждениями коммутационного оборудования в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Глава правительства Крыма пояснил, что восстановительные работы на повреждённых объектах энергосистемы планируется завершить в трёхчасовой срок. В течение этого периода потребители могут столкнуться с временными ограничениями в электроснабжении, вызванными техническими работами по ликвидации последствий атак БПЛА.

Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями
Напомним, что украинские беспилотники повредили несколько электроподстанций на полуострове. Экстренные службы уже работают над восстановлением их работоспособности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

