В Крыму предупредили о перебоях с электричеством после атак БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang
В Крыму возможны перебои в электроснабжении и локальные отключения в распределительных сетях после атак беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — 3 часа», — написал Юрий Гоцанюк.
Он уточнил, что при возобновлении подачи электроэнергии возможны временные сбои, связанные с повреждениями коммутационного оборудования в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Глава правительства Крыма пояснил, что восстановительные работы на повреждённых объектах энергосистемы планируется завершить в трёхчасовой срок. В течение этого периода потребители могут столкнуться с временными ограничениями в электроснабжении, вызванными техническими работами по ликвидации последствий атак БПЛА.
Напомним, что украинские беспилотники повредили несколько электроподстанций на полуострове. Экстренные службы уже работают над восстановлением их работоспособности.
