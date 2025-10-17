Трескается на ходу: Владельцы BMW пожаловались на «взрывающиеся» люки

Владельцы BMW всё чаще сообщают о случаях, когда люк или панорамная крыша их автомобилей буквально взрываются во время движения. Как выяснил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, чаще всего с проблемой сталкиваются хозяева моделей BMW X3.

Треснувший люк BMW. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Последний инцидент произошёл с водителем из-за рубежа, чья машина 2020 года выпуска. По словам владельца, он ехал по трассе со скоростью около 128 км/ч, когда услышал громкий хлопок — «словно произошёл небольшой взрыв». Когда мужчина поднял голову, он увидел, что стеклянный люк полностью раскололся. От осколков его спас лишь опущенный солнцезащитный козырёк.

Похожими историями делятся и российские автолюбители. Один из владельцев рассказал, что за несколько километров до дома над его головой тоже «что-то громко рвануло», затем оказалось, что лопнул люк. Причины происшествий автомобилисты обсуждают на форумах. Одни винят перегрев из-за тонировки, другие — тонкое и хрупкое стекло, установленное на некоторых моделях BMW.

