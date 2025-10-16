Сектор Газа
Всё дело в бензине: В Geely объяснили, почему в России так часто ломаются их авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Компания Geely Motors утверждает, что российский бензин может вызывать поломки двигателей на её автомобилях. Производитель уже начал обновление программного обеспечения, чтобы защитить моторы от детонации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В компании сообщили, что обновление программного обеспечения уже проводится на модели Geely Monjaro. По их словам, российское топливо соответствует стандартам ГОСТ, однако уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском бензине, что якобы приводит к поломкам.

Кроме того, по имеющейся информации, с проблемами из-за бензина столкнулись владельцы моделей Geely Tugella и Geely Coolray. Обновление ПО призвано улучшить защиту двигателя от детонации и снизить риск поломок.

Ранее сообщалось, что владельцы новых автомобилей Geely столкнулись с заводским браком — двигатели выходили из строя прямо во время движения, лишая водителей контроля над машиной. В одном из таких случаев новая машина проехала всего около 300 км за пять дней, после чего начала дергаться и выпускать бело-синий дым. Российское представительство автомобильного бренда Geely подтвердило получение обращений от владельцев, связанных с некорректной работой двигателей на некоторых моделях марки.

