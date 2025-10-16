Всё дело в бензине: В Geely объяснили, почему в России так часто ломаются их авто

Компания Geely Motors утверждает, что российский бензин может вызывать поломки двигателей на её автомобилях. Производитель уже начал обновление программного обеспечения, чтобы защитить моторы от детонации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В компании сообщили, что обновление программного обеспечения уже проводится на модели Geely Monjaro. По их словам, российское топливо соответствует стандартам ГОСТ, однако уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском бензине, что якобы приводит к поломкам.

Кроме того, по имеющейся информации, с проблемами из-за бензина столкнулись владельцы моделей Geely Tugella и Geely Coolray. Обновление ПО призвано улучшить защиту двигателя от детонации и снизить риск поломок.