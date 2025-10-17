Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Константиновском направлении, массово пытаются перевестись в другие подразделения из-за некомпетентности командования и бессмысленных приказов. Об этом сообщил РИА «Новости» информированный источник в силовых структурах.

«Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделение из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями», — заявил собеседник агентства.

По его словам, основной причиной таких запросов становятся тактическая неграмотность и самоуправство командного состава, ведущие к неоправданным потерям среди личного состава.

Источник уточнил, что сама попытка перевода в другую бригаду приводит к преследованию со стороны командования. Военнослужащие оказываются в безвыходном положении, будучи вынужденными либо подчиняться заведомо провальным приказам, либо подвергаться давлению и репрессиям за стремление покинуть подразделение.

Ранее сообщалось о продвижении российских войск в населённый пункт Константиновка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что в данный момент на восточных рубежах города идут интенсивные боевые действия. Он также отметил, что окончательное установление контроля Вооружённых сил РФ над Константиновкой пока не подтверждено.