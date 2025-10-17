Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к главе России Владимиру Путину.

«Мы будем бороться», — это слова ещё одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьёзность этих слов», — отметил Мема.

Ранее финский политик обвинил европейских лидеров в искусственном нагнетании конфронтации с Россией, вопреки настроениям простых граждан, выступающих за мирные переговоры по Украине. Он заявил, что правящие круги ЕС сознательно блокируют дипломатическое урегулирование, эксплуатируя тему «российской угрозы» без предоставления доказательств.