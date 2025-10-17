«Слова психопата»: В ЕС обрушились на Мерца после его обращения к Путину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к главе России Владимиру Путину.
«Мы будем бороться», — это слова ещё одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьёзность этих слов», — отметил Мема.
Ранее финский политик обвинил европейских лидеров в искусственном нагнетании конфронтации с Россией, вопреки настроениям простых граждан, выступающих за мирные переговоры по Украине. Он заявил, что правящие круги ЕС сознательно блокируют дипломатическое урегулирование, эксплуатируя тему «российской угрозы» без предоставления доказательств.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.