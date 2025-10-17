Взрывчатка найдена в аэропорту Кишинёва, идёт эвакуация

В процессе рутинного сканирования багажа одного из пассажиров в аэропорту Кишинёва было обнаружено потенциально смертоносное взрывное устройство. В связи с этой критической ситуацией была немедленно начата полномасштабная эвакуация всего персонала и всех находящихся в здании граждан, о чем информирует местный ресурс Index.

Устройство было выявлено во время проверки багажа, принадлежавшего гражданину Албании. Зафиксировано, что данный пассажир имел запланированный рейс из Кишинева в Милан. Однако как стало известно, владелец подозрительного чемодана, осознав опасность, предпринял попытку бегства с места происшествия. В настоящее время полиция ведет активный поиск этого лица, которое числится в розыске.

Это не первый подобный случай. Зимой сотрудники Таможенной службы Молдавии обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Международном аэропорту Кишинёва. Мини-бомба была найдена в почтовой посылке с игрушечным автомобилем.