Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 07:16

Взрывчатка найдена в аэропорту Кишинёва, идёт эвакуация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Kumer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Kumer

В процессе рутинного сканирования багажа одного из пассажиров в аэропорту Кишинёва было обнаружено потенциально смертоносное взрывное устройство. В связи с этой критической ситуацией была немедленно начата полномасштабная эвакуация всего персонала и всех находящихся в здании граждан, о чем информирует местный ресурс Index.

Устройство было выявлено во время проверки багажа, принадлежавшего гражданину Албании. Зафиксировано, что данный пассажир имел запланированный рейс из Кишинева в Милан. Однако как стало известно, владелец подозрительного чемодана, осознав опасность, предпринял попытку бегства с места происшествия. В настоящее время полиция ведет активный поиск этого лица, которое числится в розыске.

Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для политиков
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для политиков

Это не первый подобный случай. Зимой сотрудники Таможенной службы Молдавии обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Международном аэропорту Кишинёва. Мини-бомба была найдена в почтовой посылке с игрушечным автомобилем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Молдавия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar