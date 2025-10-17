Скоро перейдут к «марсианскому десанту»: В МИД РФ сочли фантазией идею о «стене дронов» в ЕС

Идеи европейских политиков вроде «стены дронов» относятся не к реальности, а к виртуальной или кризисной среде, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Так он прокомментировал пожелание министра обороны Литвы Довиле Шакалене. Та захотела, чтобы «стена дронов» на границе с Россией выглядела как в сериале «Игра престолов».

«Люди, находясь в некоем выдуманном, виртуальном мире, пытаются выдавать такие же выдуманные, фантазийные решения. Я не удивлюсь, если скоро они будут апеллировать к марсианскому десанту либо к поставкам волшебных палочек, защищающих прибалтов от орков или ещё кого-то», — отметил дипломат в разговоре с телеканалом «Звезда».

Такие планы — определённый диагноз для чиновников, которые выходят в публичное пространство и несут откровенную околесицу, добавил Мирошник.

«Уже речь идёт не о том, что их должны слушать люди в надежде на какие-то адекватные решения, а это уже квалификация для психиатра либо специалиста по футурологии», — заключил посол.

Напомним, накануне глава литовского Минобороны Довиле Шакалене поделилась своим видением «стены дронов» на границе с Россией, сказав, что она должна выглядеть как в сериале «Игра престолов». Многие полагали, что эта идея подразумевает насыщение восточной границы таким количеством БПЛА, чтобы они покрывали всю территорию и были готовы немедленно реагировать на любые угрозы, но чиновница из Литвы, похоже воспринимает слово «стена» слишком буквально и собирается использовать беспилотники именно как стройматериал для возведения высокой преграды. Остаётся понять — с какой стороны в таком случае останутся одичалые.