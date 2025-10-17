МО РФ: Военный застрелил контрактника в Подмосковье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok
В Подмосковье военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и застрелил контрактника, а затем покончил с собой. О трагическом случае заявили в Минобороны России.
На месте работает комиссия главного командования ВКС России. Возбуждено уголовное дело.
А ранее на Камчатке арестовали военнослужащего, который устроил стрельбу и бросил гранату в сослуживцев. В результате его действий двое военных погибли на месте, ещё один получил тяжкие ранения.
