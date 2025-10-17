Пропавший дальнобойщик из Чебоксар найден мёртвым в Челябинской области

В Челябинской области спустя почти два месяца после загадочного исчезновения было обнаружено тело дальнобойщика из Чебоксар Евгения Кудряшова. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт», которые на протяжении всего этого времени участвовали в розыскных мероприятиях.

Тело Кудряшова 14 октября заметил охотник. Место обнаружения находилось в нескольких километрах от участка дороги, где произошла авария. Согласно предварительной информации следствия, мужчина мог добровольно уйти из жизни, однако точные причины такого поступка пока остаются загадкой.

Дорожное происшествие с участием грузовика Кудряшова произошло 18 августа рано утром на трассе между Юрюзанью и Усть-Катавом. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники ГАИ не обнаружили водителя в кабине, при этом все его личные вещи — документы, мобильный телефон и денежные средства — оставались нетронутыми, что изначально вызвало много вопросов у родственников и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в конце сентября полиция обратилась к общественности с просьбой о содействии в поиске Кудряшова. Он уже месяц находится в розыске, будучи виновником дорожно-транспортного происшествия. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что мужчина успел скрыться, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.