Мать пропавшего три года назад жителя Воронежа нашла в его телефоне странную переписку

Три года назад, в июле 2022 года, бесследно исчез 37-летний Андрей из Воронежа. Поиски не давали результатов, и только в феврале 2024 года, после того как мать вышла на федеральное ТВ, дело наконец переквалифицировали на «Убийство». Криминальный след, как уверяли следователи, отсутствовал. Но в деле появились новые детали, о которых рассказал телеграм-канал Baza.

Неожиданный поворот случился недавно. Разбирая старые вещи в подъездной кладовке, мать Андрея наткнулась на забытый телефон сына. Включив его, она обнаружила переписку, датированную тем самым днём, когда Андрей пропал.

Из сообщений следовало, что мужчина готовился к встрече с некими «бандитами» по поводу продажи дома. Он откровенно писал знакомому: «Опасаюсь, что живым не найдут».

В деле и до этого были странности. За месяц до исчезновения Андрей подписал брачный контракт, по которому дом оставался жене в случае развода. Как только Андрей пропал, супруга уехала отдыхать, а по возвращении сразу подала на развод, добившись своего к осени 2022 года. Она его больше не искала.

Мать, прочитав шокирующую переписку, немедленно попыталась приобщить находку к делу, но получала отказы. Вместе с адвокатом Александром Матыциным они бьются, отправляя жалобы в Москву, но всякий раз их обращения «спускают» обратно в Воронеж.