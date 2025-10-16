«Проданная на органы» белоруска до сих пор числится в списках пропавших без вести
Экс-участница шоу «Голос», по информации МИД Беларуси, до сих пор числится пропавшей без вести в Мьянме. Спустя несколько недель после исчезновения девушка, похоже, оказалась в центре трагичной и запутанной истории. Есть предположение, что она до сих пор жива, а её родителей обманули. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тело 26-летней Веры до сих пор не найдено, и нет никаких подтверждений её смерти. В настоящее время белорусские дипломаты продолжают розыск. Связь с девушкой пропала 4 октября, когда она была в России. После поездки из Санкт-Петербурга в Таиланд для работы моделью.
Напомним, Life.ru рассказывал, что ужасающая история произошла с туристкой из Белоруссии, которая отправилась в Таиланд за работой, но оказалась в ловушке скам-центра в Мьянме. По информации источника, «девушку продали на органы, тело кремировали». Затем стало известно, что девушка участвовала в белорусской версии проекта «Голос». Её поиски до сих пор идут.
