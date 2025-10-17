Врач назвала «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии

Несмотря на значительные успехи в борьбе с туберкулёзом за последние десятилетия, Россия остаётся одной из стран с высоким бременем этого заболевания. Локальные вспышки случаются по ряду причин, но самые важные из них — устойчивость возбудителя этой болезни и поздняя диагностика. Многие люди игнорируют профилактические осмотры, не проходят диспансеризацию и узнают о заражении на поздних стадиях, когда уже могли многих заразить. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она предупредила, что по внешним признакам определить туберкулёз на ранней стадии невозможно. Чтобы не пропустить начало болезни, важно ежегодно проходить профилактическое обследование: детям для этого выполняют пробу Манту, диаскинтест или другие лабораторные тесты, взрослым рекомендовано раз в год проходить флюорографию. Если результаты этих исследований окажутся сомнительными, врач назначит дополнительные обследования, на основе которых и можно будет поставить диагноз.

Однако есть «красные флаги» — симптомы, которые должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу. Поводом для беспокойства должен стать продолжительный кашель без других признаков ОРВИ. То есть у человека не болит горло, нет насморка и характерного для инфекции озноба, а постоянный кашель есть. Екатерина Демьяновская Кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Кроме того, для туберкулёза характерны общая слабость и быстрая утомляемость, повышенная потливость по ночам, у некоторых людей уже на ранней стадии повышается температура до 37,5°C. Человек может жаловаться на полное отсутствие аппетита и терять вес. Другие возможные симптомы — одышка, боль в грудной клетке, предупреждает Демьяновская. Излюбленные места для микобактерии туберкулёза — это влажные, затемнённые, плохо проветриваемые помещения.

Самое важная мера профилактики туберкулёза в раннем возрасте — вакцинация БЦЖ. Прививку делают новорождённым в роддоме, она защищает от тяжёлых и смертельно опасных форм туберкулёза.

«Снизить риск суперинфекции и развития заболевания в дальнейшем помогают элементарные правила гигиены: нужно почаще мыть руки с мылом, не пользоваться общей посудой, полотенцами и другими предметами гигиены, особенно с посторонними и с людьми с респираторными симптомами, кашлем. Чтобы иммунитет мог активно сопротивляться микобактерии, важно укреплять здоровье — полноценно питаться, следить за режимом сна, вести активный образ жизни, контролировать достаточное потребление и усвоение витаминов, отказаться от вредных привычек и почаще бывать на свежем воздухе», — добавила врач.