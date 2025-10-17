Президент Литвы поставил оставшуюся без охраны Тихановскую перед непростым выбором

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал возможность отъезда белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской из Литвы, после того как был снижен уровень её охраны. Об этом сообщает «Delfi Литва» в Telegram-канале. Он утверждает, что решение не влечёт за собой никаких изменений в отношении Тихановской.

«Задача [же] Тихановской и её команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — заявил Науседа.

Он также подтвердил, что Тихановская является гостем Литвы, и заявил о готовности Вильнюса защищать тех, кто ищет убежища от политических репрессий.

Ранее в Литве изменился статус охраны Светланы Тихановской. Её защиту больше не будет обеспечивать Служба охраны руководства страны. Вместо этого, охраной займётся Бюро криминальной полиции, которое будет оценивать риски для её безопасности и принимать соответствующие меры, не привязываясь к её прежнему статусу.