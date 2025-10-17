Сектор Газа
Президент Литвы поставил оставшуюся без охраны Тихановскую перед непростым выбором

Обложка © ТАСС / Radek Pietruszka / EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал возможность отъезда белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской из Литвы, после того как был снижен уровень её охраны. Об этом сообщает «Delfi Литва» в Telegram-канале. Он утверждает, что решение не влечёт за собой никаких изменений в отношении Тихановской.

«Задача [же] Тихановской и её команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — заявил Науседа.

Он также подтвердил, что Тихановская является гостем Литвы, и заявил о готовности Вильнюса защищать тех, кто ищет убежища от политических репрессий.
Офис Тихановской может переехать из Литвы в одну из крупных западных стран

Ранее в Литве изменился статус охраны Светланы Тихановской. Её защиту больше не будет обеспечивать Служба охраны руководства страны. Вместо этого, охраной займётся Бюро криминальной полиции, которое будет оценивать риски для её безопасности и принимать соответствующие меры, не привязываясь к её прежнему статусу.

