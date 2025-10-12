Валдайский форум
12 октября, 03:05

Офис Тихановской может переехать из Литвы в одну из крупных западных стран

По информации руководителя центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, штаб белорусской оппозиции под руководством Светланы Тихановской планирует перебраться из Литвы в более крупную западную страну. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Известия».

«Где-нибудь в Берлине они будут чувствовать себя комфортнее, смогут в более спокойной обстановке осваивать европейские гранты, при этом будут меньше бросаться в глаза местным избирателям», — считает политолог.

Как добавляет эксперт, в 2020 году литовские власти видели в Тихановской инструмент усиления своего влияния в Беларуси. Но постепенно первоначальные ожидания сменились разочарованием и нарастающим раздражением.

Лукашенко объяснил освобождение Тихановского, на которого Западу было «фиолетово»
Ранее офис Тихановской в Литве был закрыт после понижения уровня охраны. Власти Литвы действительно снизили уровень охраны Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на выборах 2020 года. После переезда в Литву ей была обеспечена круглосуточная защита как внутри страны, так и во время зарубежных поездок. Однако, как оказалось, обещания европейских спонсоров имеют срок годности.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
