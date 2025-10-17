Сектор Газа
17 октября, 08:55

Двое взрослых и ребёнок погибли при ударе ВСУ по Алёшкам

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В городе Алёшки (Херсонская область) в результате артиллерийского удара погибли трое гражданских лиц, среди которых был десятилетний ребёнок и двое взрослых. Трагическую новость сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Двое взрослых и 10-летний ребёнок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алёшках», — сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября Вооружённые силы Украины нанесли удары по подстанциям в Курской области. Часть города и пригород Рыльска, а также слобода Белая остались без электроснабжения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

