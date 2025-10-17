Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 09:00

Вэнс считает, что ни Россия, ни Украина пока не готовы к мирному соглашению

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci

Ни Россия, ни Украина пока не готовы к заключению мирного соглашения, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать усилия по завершению этого конфликта.

«Как бы энергичная дипломатия президента США ни помогала людям собраться с духом, в конечном итоге должны быть обе стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, россияне и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку», — заявил Вэнс в интервью Newsmax.

По его мнению, урегулирование потребует «гораздо больше работы».

Трамп считает, что Путин заинтересован в разрешении конфликта на Украине
Трамп считает, что Путин заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, после которого Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште.

Александра Вишнякова
