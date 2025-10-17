Вэнс считает, что ни Россия, ни Украина пока не готовы к мирному соглашению

Ни Россия, ни Украина пока не готовы к заключению мирного соглашения, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать усилия по завершению этого конфликта.

«Как бы энергичная дипломатия президента США ни помогала людям собраться с духом, в конечном итоге должны быть обе стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, россияне и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку», — заявил Вэнс в интервью Newsmax.

По его мнению, урегулирование потребует «гораздо больше работы».

Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, после которого Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште.