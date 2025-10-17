Парламент Монголии голосованием отправил в отставку премьер-министра
На пленарном заседании Великого государственного хурала Монголии было принято решение об отстранении премьер-министра Гомбожавына Занданшатара. Большинство депутатов одобрили эту инициативу. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Из присутствующих 111 депутатов 71 одобрил постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара», — говорится в сообщении.
Инициатива об отставке премьер-министра была подписана более 50 парламентариями ещё 7 октября. До назначения нового главы правительства Занданшатар временно будет исполнять обязанности премьера.
