Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 09:08

Парламент Монголии голосованием отправил в отставку премьер-министра

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

На пленарном заседании Великого государственного хурала Монголии было принято решение об отстранении премьер-министра Гомбожавына Занданшатара. Большинство депутатов одобрили эту инициативу. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Из присутствующих 111 депутатов 71 одобрил постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара», — говорится в сообщении.

Инициатива об отставке премьер-министра была подписана более 50 парламентариями ещё 7 октября. До назначения нового главы правительства Занданшатар временно будет исполнять обязанности премьера.

Посланный Федорищевым самарский чиновник намерен написать заявление об отставке
Посланный Федорищевым самарский чиновник намерен написать заявление об отставке

Ранее сообщалось, что председатель Совета судей России Виктор Момотов, занимавший эту должность с 2016 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Отставка была принята заочно и утверждена единогласно. После подачи заявления информация о Момотове была удалена с сайта Совета судей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Монголия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar