16 октября, 04:56

Совет судей России отправил в отставку председателя Виктора Момотова

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

На заседании Совета судей России была принята отставка председателя Виктора Момотова, занимавшего эту должность с 2016 года. Решение принято заочно, на основании его письменного заявления. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом заседания.

По информации источника, отставку утвердили единогласно. Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября, тогда же его данные были убраны с сайта Совета судей.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства около 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. В ведомстве уточнили, что, осуществляя функции по отправлению правосудия, Момотов игнорировал запреты и ограничения. В частности, была установлена его незаконная предпринимательская деятельность в различных регионах страны, включая Москву, Краснодарский край и другие. Сумму неуплаченных налогов оценили более чем в 500 млн рублей.

