Британский автобренд Jaguar потерял исключительные права на торговый знак в РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Rukhlenko
Британская автомобильная компания Jaguar утратила исключительные права на свой товарный знак в России в связи с истечением срока регистрации в Роспатенте. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Производитель теперь рискует столкнуться с несанкционированным использованием своего бренда на российском рынке. По словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, после истечения срока регистрации правообладателю предоставляется шестимесячный льготный период для восстановления прав с уплатой штрафной пошлины.
Согласно данным Роспатента, Jaguar Land Rover уже предпринимает превентивные меры — компания подала заявки на регистрацию новых обозначений Jaguar Type 00 и Discovery, что может свидетельствовать о попытке сохранить присутствие на российском рынке в новых юридических реалиях.
