Британский автобренд Jaguar потерял исключительные права на торговый знак в РФ

Британская автомобильная компания Jaguar утратила исключительные права на свой товарный знак в России в связи с истечением срока регистрации в Роспатенте. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Производитель теперь рискует столкнуться с несанкционированным использованием своего бренда на российском рынке. По словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, после истечения срока регистрации правообладателю предоставляется шестимесячный льготный период для восстановления прав с уплатой штрафной пошлины.

Согласно данным Роспатента, Jaguar Land Rover уже предпринимает превентивные меры — компания подала заявки на регистрацию новых обозначений Jaguar Type 00 и Discovery, что может свидетельствовать о попытке сохранить присутствие на российском рынке в новых юридических реалиях.

Ранее Life.ru сообщал, что китайский автопроизводитель Chery планирует перенести свою деятельность из России в Гонконг для обхода международных санкций. Согласно данным агентства Nikkei, компания намерена привлечь около 1,2 миллиарда долларов инвестиций, основная часть которых будет направлена на разработку и расширение производства электромобилей и гибридных моделей.