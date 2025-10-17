Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 09:33

Британский автобренд Jaguar потерял исключительные права на торговый знак в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Rukhlenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Rukhlenko

Британская автомобильная компания Jaguar утратила исключительные права на свой товарный знак в России в связи с истечением срока регистрации в Роспатенте. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Производитель теперь рискует столкнуться с несанкционированным использованием своего бренда на российском рынке. По словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, после истечения срока регистрации правообладателю предоставляется шестимесячный льготный период для восстановления прав с уплатой штрафной пошлины.

Согласно данным Роспатента, Jaguar Land Rover уже предпринимает превентивные меры — компания подала заявки на регистрацию новых обозначений Jaguar Type 00 и Discovery, что может свидетельствовать о попытке сохранить присутствие на российском рынке в новых юридических реалиях.

«Золотое яблоко» решило запатентовать свой фирменный зелёно-лаймовый цвет
«Золотое яблоко» решило запатентовать свой фирменный зелёно-лаймовый цвет

Ранее Life.ru сообщал, что китайский автопроизводитель Chery планирует перенести свою деятельность из России в Гонконг для обхода международных санкций. Согласно данным агентства Nikkei, компания намерена привлечь около 1,2 миллиарда долларов инвестиций, основная часть которых будет направлена на разработку и расширение производства электромобилей и гибридных моделей.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar