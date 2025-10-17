В России зафиксированы новые случаи заражения ботулизмом. Виноваты консервированные грибочки

Два человека заразились ботулизмом на Камчатке. Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, один из пострадавших — в реанимации под ИВЛ.

Супружеская пара попала в больницу после отравления домашними консервированными грибами. Среди симптомов у пострадавших были рвота, головокружение, слабость, сильное двоение в глазах и несвязная речь.

По данным телеграм-канала, муж находится в больнице в тяжёлом состоянии. Его жене повезло чуть больше — её уже перевели из реанимации в отделение.

А накануне стало известно, что с ботулизмом слегло шесть человек в Махачкале. Две семьи пострадали из-за домашних закруток.

Ботулизм – опасное заболевание, часто возникающее из-за некачественной домашней консервации и колбас, а также копчёной или вяленой рыбы. Первые симптомы заболевания — тошнота, рвота, жидкий стул. Неврологические симптомы чаще всего появляются к концу первых суток после отравления: это нарушение зрения, расстройство глотания, парез лицевого нерва с двух сторон, нечленораздельная речь. При тяжёлом течении болезни возможно поражение миокарда и нарушение дыхания. Поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.