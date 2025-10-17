Сектор Газа
17 октября, 09:41

«Ничего, кроме гордости»: Лолита поделилась эмоциями от номинации Валерии на «Грэмми»

Лолита и Валерия. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько Елагин Сергей, © VK / Певица Валерия

Певица Лолита Милявская испытывает чувство гордости за коллегу Валерию, чья композиция «Исцелю» попала в число номинантов на премию «Грэмми». Об этом артистка заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Могу сказать, что ничего, кроме чувства гордости, у меня не возникло, ни одной эмоции больше. Вообще попасть в список номинантов уже очень круто, а получить или нет — дело десятое», — поделилась Милявская.

По словам артистки, безусловно, это общемировая тенденция, но, скорее всего, существуют категории для зарубежных деятелей, а Валерия уже давно заслуживает престижных премий. Милявская призналась, что эта новость её очень порадовала.

Иосиф Пригожин считает, что Валерии могут грозить проблемы из-за «Грэмми»

Напомним, о номинации Валерии на «Грэмми» стало известно 15 октября. Следующим важным этапом станет голосование Американской академии звукозаписи, где 7 ноября выявят финалистов. Церемония награждения назначена на 1 февраля 2026 года. Валерия может стать первой певицей из России, выигравшей эту престижную премию.

