В Риме неизвестные подорвали автомобиль журналиста-расследователя прямо у его дома

В Риме неизвестные взорвали автомобиль журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи у его дома. В результате взрыва пострадала и машина дочери журналиста. К счастью, никто не пострадал, сообщает la Repubblica. Сам Рануччи рассказал, что его дочь чудом избежала опасности, пройдя мимо места взрыва незадолго до происшествия.

Последствия подрыва автомобиля журналиста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reportrai3

Римская прокуратура начала уголовное расследование по факту умышленного повреждения имущества, отягощенного использованием мафиозных методов (угрозы, запугивание, давление). Ведёт дело прокурор Карло Виллани.

Итальянские политические деятели, представители общественности и журналисты, включая премьер-министра Джорджу Мелони, выразили осуждение нападения на журналиста и свою поддержку ему. Премьер-министр охарактеризовала произошедшее как попытку запугать независимую прессу.

Журналист Сигфридо Рануччи, ведущий расследовательской программы Report, с 2014 года находится под охраной полиции из-за угроз со стороны мафии. Ранее он снял документальный фильм о применении американскими военными фосфорных бомб в Ираке и написал книгу о предполагаемых связях между организованной преступностью и итальянскими политиками. В своей программе Report он продолжает разоблачать коррупцию и связи политиков с мафиозными структурами.

