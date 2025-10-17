Сектор Газа
17 октября, 09:44

В Забайкалье задержан пособник действующих в Сирии террористов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, задержали в Забайкальском крае. Об этом сообщили в УФСБ региона.

«УФСБ России по Забайкальскому краю за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрёщенной в России, действующей на территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

По данным силовиков, мужчина переводил деньги боевикам через Telegram-мессенджер для приобретения вооружения, транспорта и пропаганды терроризма. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты средства связи, платёжные инструменты и документы, подтверждающие его противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве выявили вербовку иностранцев во «‎всемирный халифат», задержаны 9 проповедников. Преступными действиями занимались радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Мария Любицкая
