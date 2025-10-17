Сектор Газа
17 октября, 09:32

Один массированный и семь групповых: Минобороны отчиталось об ударе возмездия по объектам ВСУ

Обложка © Life.ru / Щедеврум

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 11 по 17 октября российские вооружённые силы осуществили серию ответных действий на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Как стало известно, в ответ на эти действия, Вооружённые силы РФ нанесли массированный и семь групповых ударов, используя высокоточное оружие большой дальности как наземного, так и воздушного базирования. В ведомстве подчеркнули, что в ходе этих операций применялись, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате этих ударов были поражены ключевые цели. Среди них — предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые, по утверждению ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.

Ранее стало известно о массированной атаке российских войск по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны. Несмотря на предупреждения и принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

