По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 11 по 17 октября российские вооружённые силы осуществили серию ответных действий на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Как стало известно, в ответ на эти действия, Вооружённые силы РФ нанесли массированный и семь групповых ударов, используя высокоточное оружие большой дальности как наземного, так и воздушного базирования. В ведомстве подчеркнули, что в ходе этих операций применялись, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате этих ударов были поражены ключевые цели. Среди них — предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые, по утверждению ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.

Ранее стало известно о массированной атаке российских войск по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны. Несмотря на предупреждения и принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.