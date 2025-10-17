Белгородский чиновник Виктор Гоженко пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на его служебный автомобиль. Об этом в своём аккаунте в мессенджере Max сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа. Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка», — написал глава региона.

Он уточнил, что в Валуйской центральной районной больнице пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.

Гладков добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи дальнейшее лечение чиновника будет продолжено в амбулаторных условиях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой волне атак украинских беспилотников. В результате одного из инцидентов пострадал мирный житель. Также сообщается о ЧП в селе Муром, где легковой автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, получив значительные повреждения.