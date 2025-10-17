Миллионерша Хейли Бибер призналась, что так и не окончила школу

Модель Хейли Бибер призналась, что сожалеет о том, что не получила школьный аттестат. В интервью изданию The Wall Street Journal звезда рассказала, что бросила учёбу ради карьеры модели. Это было решение, которое теперь жена Джастина Бибера считает ошибкой, несмотря на последующий успех.

«Я бы не стала никому советовать так рисковать. Очевидно, у меня и так всё получилось. Я очень собой горжусь. Тем, чего добилась, несмотря на то, что не окончила школу. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была близка», — сказала Хейли.

При этом отсутствие базового образования не помешало Бибер стать одной из самых успешных молодых бизнесвумен. После запуска и последующей продажи своего бренда косметики Rhode она вошла в список долларовых миллиардеров. Тем не менее Хейли призналась, что не советует никому повторять её путь и посоветовала получить образование.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Кэти Перри впервые намекнула на роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На концерте в Лондоне один из поклонников предложил Кэти руку и сердце. Она отказала, намекнув, что у неё уже есть возлюбленный.