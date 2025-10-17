Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 09:46

«Одних денег мало»: Экономист назвал способ поднять рождаемость в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утверждение о прямой связи бедности и высокой рождаемости не соответствует действительности, заявил экономист Алексей Зубец. Эксперт привёл в пример российские регионы с одновременно высокими доходами населения и коэффициентами рождаемости.

«Утверждение о том, что нищета равно рождаемость, это неправильное утверждение», — подчеркнул он.

Он напомнил, что на территории России есть регионы с высокими финансовыми показателями и рождаемостью выше средней по стране. В качестве примеров экономист привёл Тюменскую область и Сахалин, где на одну женщину приходится около 1,7–1,8 ребёнка против среднероссийского показателя в 1,4. Зубец подчеркнул, что в регионах с достаточным уровнем денежных средств у традиционного населения рождаемость часто оказывается более высокой.

В разговоре с радио «Комсомольская правда» экономист отметил, что аналогичная ситуация наблюдается во Франции, Венгрии и Македонии, где при относительно высоком уровне жизни сохраняется стабильная рождаемость. Он пояснил, что зависимость между доходами и рождаемостью имеет переломный момент — когда пособия достигают уровня, позволяющего одному из родителей полностью посвятить себя воспитанию детей.

По его мнению, важно создать условия, при которых воспитание детей становится полноценной работой для одного члена семьи, а не просто увеличивать финансовые выплаты.

Маткапитал ждёт «перезагрузка» — что и зачем изменят
Маткапитал ждёт «перезагрузка» — что и зачем изменят

Ранее глава набсовета Института демографии сказал, что демографический кризис в России вызван не самой по себе убылью населения, а критическим снижением коэффициента рождаемости. По его мнению, помочь может создание государственной системы комплексной поддержки семей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar