«Одних денег мало»: Экономист назвал способ поднять рождаемость в России

Утверждение о прямой связи бедности и высокой рождаемости не соответствует действительности, заявил экономист Алексей Зубец. Эксперт привёл в пример российские регионы с одновременно высокими доходами населения и коэффициентами рождаемости.

«Утверждение о том, что нищета равно рождаемость, это неправильное утверждение», — подчеркнул он.

Он напомнил, что на территории России есть регионы с высокими финансовыми показателями и рождаемостью выше средней по стране. В качестве примеров экономист привёл Тюменскую область и Сахалин, где на одну женщину приходится около 1,7–1,8 ребёнка против среднероссийского показателя в 1,4. Зубец подчеркнул, что в регионах с достаточным уровнем денежных средств у традиционного населения рождаемость часто оказывается более высокой.

В разговоре с радио «Комсомольская правда» экономист отметил, что аналогичная ситуация наблюдается во Франции, Венгрии и Македонии, где при относительно высоком уровне жизни сохраняется стабильная рождаемость. Он пояснил, что зависимость между доходами и рождаемостью имеет переломный момент — когда пособия достигают уровня, позволяющего одному из родителей полностью посвятить себя воспитанию детей.

По его мнению, важно создать условия, при которых воспитание детей становится полноценной работой для одного члена семьи, а не просто увеличивать финансовые выплаты.

Ранее глава набсовета Института демографии сказал, что демографический кризис в России вызван не самой по себе убылью населения, а критическим снижением коэффициента рождаемости. По его мнению, помочь может создание государственной системы комплексной поддержки семей.