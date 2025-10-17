Украина с июля по сентябрь не менее 19 раз пыталась атаковать российские атомные станции. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За описываемый период Украина не менее 19 раз пыталась наносить удары по трём российским атомным электростанциям — Запорожской, Курской и Смоленской», — сказал он.

Киев продолжает действовать методами ядерного терроризма, пытаясь приписать собственные преступления Москве. Он уточнил, что только за последние две недели октября под удар попала ещё одна станция — Нововоронежская АЭС. Беспилотник украинских сил повредил градирню шестого энергоблока.

Ранее боевой беспилотник ВСУ предпринял попытку атаки на градирню Нововоронежской АЭС, однако был успешно подавлен средствами защиты станции. После столкновения дрона с башней шестого энергоблока произошла детонация, но разрушений и пострадавших нет, радиационный фон остаётся в пределах нормы. В компании назвали случившееся очередным актом агрессии со стороны Украины против российских атомных объектов, напомнив, что ранее аналогичные атаки фиксировались в районе Курской и Смоленской АЭС.