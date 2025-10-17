Обмотал цепью и утопил: Обезумевший петербуржец жестого убил соперника-бойца СВО

В Петербурге полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего супруга своей возлюбленной. Об этом сообщили в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по региону.

Признательные показания ревнивца-убийцы из Ленобласти. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По версии следствия, 6 октября 2025 года 38-летний житель посёлка Понтонный Колпинского района исчез и перестал выходить на связь с родственниками и знакомыми. В ходе расследования оперативники установили, что у него мог быть конфликт с новым партнёром бывшей супруги.

«Словесная перепалка быстро переросла в драку, и подозреваемый до потери сознания избил мужчину, после чего погрузил его в багажник автомобиля и вывез за город», — сообщили в полиции.

Подозреваемый избил до смерти бывшего мужа своей сожительницы, после чего упаковал тело в тент, обмотал цепью и утопил в озере на территории Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.