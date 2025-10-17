Госдума рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию

Российские депутаты готовятся рассмотреть поправки, которые могут изменить сроки призыва на военную службу — теперь он может стать круглогодичным. Об этом следует из решения комитета Госдумы по обороне.

«Предлагается установить возможность проведения призыва на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря», — говорится в документе.

Законопроект о новом порядке призыва будет рассмотрен 21 октября во втором чтении. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Поправки предусматривают изменение сроков проведения призыва — он будет осуществляться в течение всего календарного года на основании указа президента.

Ранее с 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до конца года. В Московском военном округе планируется призвать более 30 тысяч человек, а всего по стране — около 135 тысяч новобранцев. Срок службы остаётся прежним — 12 месяцев. Отправка призывников началась 15 октября: сначала их направляют в учебные части для подготовки и получения военно-учётных специальностей, после чего распределяют по войскам.