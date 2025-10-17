Затопление квартиры в Москве помогло раскрыть тайную наркоплантацию

Крупная наркоплантация по выращиванию конопли была обнаружена в одной из квартир на улице Генерала Тюленева в Москве. О данном инциденте сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Незаконная деятельность была раскрыта после обращения жительницы дома, которая столкнулась с заливом своей квартиры. Потерпевшая направила жалобу в управляющую компанию и правоохранительные органы. Прибывшие по вызову сотрудники полиции провели проверку.

В Москве после залива квартиры обнаружили наркоплантацию и запрещенные вещества.

«В ходе проверки, когда сосед сверху открыл дверь прибывшим стражам порядка, то заметно нервничал, а на вопрос есть ли в квартире запрещённые к обороту вещества он ответил утвердительно», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили специально оборудованный парник, где 50-летний злоумышленник занимался выращивания запрещённых растений. Помимо этого, они изъяли более 150 граммов уже высушенной конопли.

Было установлено, что мужчина занимался выращиванием наркотических средств с целью их последующего сбыта мелкими партиями. Все изъятые вещества были направлены на экспертизу. Задержанному уже предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По ходатайству Черёмушкинской межрайонной прокуратуры в отношении обвиняемого была избрана строгая мера пресечения в виде заключения под стражу. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования данного уголовного дела.

