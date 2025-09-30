Неспортивное питание: Россиянину светит 20 лет тюрьмы за домашнюю нарколабораторию

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 26-летнего жителя Всеволожска за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. В ходе обыска в доме и теплице подозреваемого правоохранители изъяли около 463 граммов марихуаны и девять кустов конопли. Судя по кадрам с места ЧП, запрещённые вещества были расфасованы в пакеты, спичечные коробки и банки из-под спортивного питания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств с квалифицирующими признаками. Дополнительно составлен административный протокол о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает 78.ru.

Ранее жительница Энгельса в Саратовской области посадила девятилетнего сына на запрещённые вещества. ЧП получило огласку после публикации видеозаписи, сделанной мужчиной, который оказался свидетелем неадекватного поведения ребёнка. Позже выяснилось, что принимавший наркотики с мамой 9-летний мальчик бродяжничал и не ходил в школу.