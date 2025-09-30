Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 13:27

Неспортивное питание: Россиянину светит 20 лет тюрьмы за домашнюю нарколабораторию

У жителя Всеволожска дома обнаружили почти 500 г марихуаны и 9 кустов конопли

Обложка © Telegram / Транспортная полиция СЗФО

Обложка © Telegram / Транспортная полиция СЗФО

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 26-летнего жителя Всеволожска за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. В ходе обыска в доме и теплице подозреваемого правоохранители изъяли около 463 граммов марихуаны и девять кустов конопли. Судя по кадрам с места ЧП, запрещённые вещества были расфасованы в пакеты, спичечные коробки и банки из-под спортивного питания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств с квалифицирующими признаками. Дополнительно составлен административный протокол о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает 78.ru.

В Москве суд отправил в СИЗО адвоката, который попался с 82 кг наркотиков
В Москве суд отправил в СИЗО адвоката, который попался с 82 кг наркотиков

Ранее жительница Энгельса в Саратовской области посадила девятилетнего сына на запрещённые вещества. ЧП получило огласку после публикации видеозаписи, сделанной мужчиной, который оказался свидетелем неадекватного поведения ребёнка. Позже выяснилось, что принимавший наркотики с мамой 9-летний мальчик бродяжничал и не ходил в школу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Наркотики
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar