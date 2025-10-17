Он был мёртв 20 минут: Медбрат поверил в загробную жизнь после одной необычной истории

В США медбрат кардинально изменил свои взгляды на загробную жизнь после случая с пациентом, пережившим клиническую смерть. Как сообщает издание Mirror, этот инцидент заставил медработника поверить в существование высших сил.

Мужчина, находившийся в критическом состоянии с серьёзными травмами, был реанимирован после почти 20 минут безуспешных попыток. Придя в себя, он описал персоналу, как наблюдал за происходящим в палате сверху, точно передавая детали, которые не мог знать. Именно этот убедительный рассказ о спасении склонил медбрата к вере в жизнь после смерти.

История вызвала резонанс в соцсетях, где другие медики поделились схожими случаями, например, о пациентке, которая говорила о невидимой руке и пении гимна во время реанимации.

Ранее Life.ru рассказал, что в Британии мужчина умер на 45 минут и воскрес. У 64-летнего Стива Далтона остановилось сердце во время работы на детской площадке вместе с дочерью. Медики в течение трёх часов проводили реанимационные мероприятия, шесть раз применяя дефибриллятор.