Полиция ликвидировала синдикат телефонных преступников в 11 регионах России

Силовики пресекли деятельность масштабной преступной сети, использовавшей абонентские терминалы пропуска трафика для телефонного мошенничества и заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Задержание мошенников. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей», — написала Ирина Волк.

По её словам, ликвидированная сеть функционировала на территории 11 субъектов Российской Федерации. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, находящихся за пределами России, которые через мессенджеры предлагали гражданам работу в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие с сим-картами или без их физического присутствия, что позволяло зарубежным злоумышленникам анонимно совершать звонки с номеров российских операторов связи.

В ходе операции были обнаружены 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие вещественные доказательства. Часть изъятых сим-карт проходит по 30 уголовным делам о мошенничестве и заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. В настоящее время 11 задержанных доставлены в органы внутренних дел, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Ранее Ирина Волк сообщила, что в Калининграде задержали мужчину, которого подозревают в помощи телефонным аферистам, звонившим из-за границы. Через его аппаратуру мошенники ежедневно совершали более 8000 звонков россиянам. По версии следствия, преступник нашёл объявление о работе в Интернете в начале 2025 года. Ему выдали ноутбук, GSM-шлюзы и много сим-карт. Он установил их в арендованном помещении и следил за работой.