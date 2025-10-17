Сектор Газа
17 октября, 10:23

В Киеве и ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

На Украине вновь начались массовые отключения света — без электричества остались жители Киева, а также нескольких областей страны. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«В Днепропетровской области применены экстренные отключения… В Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что это вынужденная мера для стабилизации энергосистемы страны. Проблемы с электроснабжением затронули и другие регионы. В частности сообщалось об отключениях света в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

По всей Украине введены аварийные отключения света
Ранее серия атак украинских беспилотников на энергосистему Херсонской области вызвала массовое отключение электроэнергии. Без света остались более 80 тысяч человек. Повреждения получила подстанция «Виноградово», из-за чего обесточенными оказались десятки населённых пунктов и почти 50 социальных объектов. Часть из них подключена к резервным источникам питания, однако восстановительные работы продолжаются.

Милена Скрипальщикова
