В Киеве и ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

На Украине вновь начались массовые отключения света — без электричества остались жители Киева, а также нескольких областей страны. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«В Днепропетровской области применены экстренные отключения… В Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что это вынужденная мера для стабилизации энергосистемы страны. Проблемы с электроснабжением затронули и другие регионы. В частности сообщалось об отключениях света в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее серия атак украинских беспилотников на энергосистему Херсонской области вызвала массовое отключение электроэнергии. Без света остались более 80 тысяч человек. Повреждения получила подстанция «Виноградово», из-за чего обесточенными оказались десятки населённых пунктов и почти 50 социальных объектов. Часть из них подключена к резервным источникам питания, однако восстановительные работы продолжаются.