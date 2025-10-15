Сектор Газа
15 октября, 16:42

По всей Украине введены аварийные отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На всей территории Украины, за исключением отдельных районов Черниговской области, введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило министерство энергетики страны в своём официальном Telegram-канале.

Ведомство объяснило принятие экстренных мер сложной ситуацией в объединённой энергосистеме государства. При этом в Черниговской области продолжают действовать ранее введённые почасовые графики ограничений энергоснабжения, что позволяет частично сохранять подачу электричества в этом регионе.

Ранее в Киеве произошло частичное отключение электроэнергии в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах из-за аварии на энергообъекте, вызванной перегрузкой сети. Сообщалось, что отключения также затронули центральные районы, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», где отсутствовало освещение и было частично нарушено движение поездов.

