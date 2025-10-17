Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

17 октября, 10:12

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшие две недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Photo Agency

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшие две недели.

«Она действительно может пройти в течение двух недель или чуть позже. Есть общее понимание, что откладывать её в долгий ящик не нужно», — сказал Песков.

Саммит Путина и Трампа в Венгрии: справка

Следующий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа готовится к проведению в Венгрии. Об этом лидеры договорились во время телефонного разговора 16 октября.

Выбор Венгрии не случаен — премьер-министр страны Виктор Орбан традиционно выступает за диалог с Москвой и поддерживает личные контакты с Владимиром Путиным, а с 2024 года активно налаживает отношения и с администрацией Дональда Трампа.

Предполагается, что в рамках венгерского саммита могут быть обсуждены вопросы безопасности в Европе, ситуация на Украине и перспективы «аляскинского процесса», начатого в августе. По данным дипломатических источников, встреча Путина и Трампа может пройти уже в конце октября — начале ноября, а подготовительная работа ведётся по линии МИД РФ и Госдепа США.

Для Венгрии проведение переговоров двух лидеров мировых держав станет крупнейшим дипломатическим событием за последние десятилетия и подчеркнёт роль страны как посредника между Западом и Россией.

Марина Фещенко
