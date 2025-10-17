Российские войска в районе Васюковки (ДНР) уничтожили склад материальных средств и блиндаж с украинскими военными. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, эти цели были поражены в рамках поддержки наступательных действий штурмовых подразделений группировки войск «Юг». Операторы беспилотных летательных аппаратов, осуществлявшие воздушную разведку, обнаружили указанные объекты и передали их координаты для нанесения точных ударов артиллерией и ударными FPV-дронами.

Минобороны также отметило активную работу операторов беспилотников на переднем крае, направленную на поражение огневых точек и живой силы противника, что, по их данным, затрудняет действия передовых подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось о массированной атаке российских войск по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны. Несмотря на предупреждения и принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.