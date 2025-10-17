Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 10:23

Российские войска уничтожили склад материальных средств ВСУ в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска в районе Васюковки (ДНР) уничтожили склад материальных средств и блиндаж с украинскими военными. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, эти цели были поражены в рамках поддержки наступательных действий штурмовых подразделений группировки войск «Юг». Операторы беспилотных летательных аппаратов, осуществлявшие воздушную разведку, обнаружили указанные объекты и передали их координаты для нанесения точных ударов артиллерией и ударными FPV-дронами.

Минобороны также отметило активную работу операторов беспилотников на переднем крае, направленную на поражение огневых точек и живой силы противника, что, по их данным, затрудняет действия передовых подразделений ВСУ.

Алаудинов заявил, что в зоне СВО погибли и пропали без вести почти 2 млн военных ВСУ
Алаудинов заявил, что в зоне СВО погибли и пропали без вести почти 2 млн военных ВСУ

Ранее сообщалось о массированной атаке российских войск по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны. Несмотря на предупреждения и принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar