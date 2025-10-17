Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 10:26

Песков: Путин может выступить на торжестве по случаю 20-летия RT

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, возможно, примет участие в праздничном мероприятии, посвящённом 20-летию телеканала RT.

«Не исключаем, что в честь 20-летия телеканала Путин выступит на торжественном мероприятии», — сказал он.

Мероприятие состоится во второй половине дня. Песков отметил, что формат участия президента пока уточняется, однако не исключено, что глава государства лично обратится к сотрудникам канала и гостям праздника.

«Хотела стать фонариком для них»: На RT состоялась премьера фильма о незрячих ветеранах СВО
«Хотела стать фонариком для них»: На RT состоялась премьера фильма о незрячих ветеранах СВО

Ранее Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летним юбилеем. Глава государства отметил высокий уровень развития медиахолдинга и признался, что в начале 2000-х не ожидал, что проект вырастет до таких масштабов. Путин пояснил, что тогда у него были сомнения в том, что RT сможет интегрироваться в мировое медиапространство, но подчеркнул, что канал справился с этой задачей и добился значительного успеха.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar