Песков: Путин может выступить на торжестве по случаю 20-летия RT

Мероприятие состоится во второй половине дня. Песков отметил, что формат участия президента пока уточняется, однако не исключено, что глава государства лично обратится к сотрудникам канала и гостям праздника.

Ранее Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летним юбилеем. Глава государства отметил высокий уровень развития медиахолдинга и признался, что в начале 2000-х не ожидал, что проект вырастет до таких масштабов. Путин пояснил, что тогда у него были сомнения в том, что RT сможет интегрироваться в мировое медиапространство, но подчеркнул, что канал справился с этой задачей и добился значительного успеха.