Песков: Путин может выступить на торжестве по случаю 20-летия RT
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, возможно, примет участие в праздничном мероприятии, посвящённом 20-летию телеканала RT.
«Не исключаем, что в честь 20-летия телеканала Путин выступит на торжественном мероприятии», — сказал он.
Мероприятие состоится во второй половине дня. Песков отметил, что формат участия президента пока уточняется, однако не исключено, что глава государства лично обратится к сотрудникам канала и гостям праздника.
Ранее Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летним юбилеем. Глава государства отметил высокий уровень развития медиахолдинга и признался, что в начале 2000-х не ожидал, что проект вырастет до таких масштабов. Путин пояснил, что тогда у него были сомнения в том, что RT сможет интегрироваться в мировое медиапространство, но подчеркнул, что канал справился с этой задачей и добился значительного успеха.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.