Проект SHOT ПРОВЕРКА запускает новый формат работы для бизнеса

Проект SHOT ПРОВЕРКА объявил о запуске нового формата работы, направленного не только на выявление недостатков в деятельности предприятий, но и на их комплексное устранение.

«Наши проверки — это не наказание, а безопасность предприятий и потребителей. Мы запустили новый формат — SHOT ПОДДЕРЖКА, в котором помогаем бизнесу стать лучше!», — отмечается в публикации.

Анонс первого выпуска программы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В рамках нового подхода специалисты проекта уже провели первый аудит заведения с участием ведущего Олега Сидякина и эксперта по пищевой безопасности Ольги Пасько. В ходе проверки были выявлены нарушения и даны подробные рекомендации по их устранению, направленные на обеспечение максимальной санитарной безопасности на пищевом производстве.

После предоставления времени на исправление недочётов команда вернулась для повторной проверки, продемонстрировав на практике, что взаимодействие с контролирующими органами может носить конструктивный и полезный для бизнеса характер. Премьерный выпуск нового формата уже доступен для просмотра по ссылке.

Кстати, недавно серьёзное нарушение качества было выявлено в молоке «Домик в деревне» (2,5% жирности). SHOT ПРОВЕРКА обнаружила, что количество микробов в продукте превышает норму в восемь раз. Это выяснилось после проверки образцов, приобретенных в августе в магазине «Пятёрочка» Брянской области. В сентябре производителю, компании «ВБД», было направлено предостережение за несоблюдение установленных стандартов качества.