Российскую туристку нашли мёртвой в отеле турецкой Аланьи

Российская туристка найдена мёртвой в своем номере в отеле турецкой Аланьи. Об этом пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, 69-летняя Ольга, остановившаяся в отеле в районе Каргыджак, была обнаружена на полу. Сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что женщина не покидала номер, вошли внутрь и нашли её без признаков жизни. Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть.

Тело россиянки в настоящее время доставлено в морг Аланьи для дальнейшего выяснения причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что на пляже Пхукета утонула 37-летняя военный прокурор из Хабаровска. Она погибла на глазах у своего сына во время снорклинга. Семья сейчас занимается организацией перевозки погибшей в Россию.