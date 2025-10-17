Сектор Газа
17 октября, 10:29

Российскую туристку нашли мёртвой в отеле турецкой Аланьи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Российская туристка найдена мёртвой в своем номере в отеле турецкой Аланьи. Об этом пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, 69-летняя Ольга, остановившаяся в отеле в районе Каргыджак, была обнаружена на полу. Сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что женщина не покидала номер, вошли внутрь и нашли её без признаков жизни. Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть.

Тело россиянки в настоящее время доставлено в морг Аланьи для дальнейшего выяснения причин произошедшего.

Без документов и вещей: Российского моряка с амнезией нашли в аэропорту Бангкока

Ранее сообщалось, что на пляже Пхукета утонула 37-летняя военный прокурор из Хабаровска. Она погибла на глазах у своего сына во время снорклинга. Семья сейчас занимается организацией перевозки погибшей в Россию.

