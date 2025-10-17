Подземный зов: Один из самых знаменитых спелеологов мира Самохин объяснил страсть к пещерам

Пещеры остаются последним местом на планете, где ещё можно совершить географические открытия. Об этом заявил председатель Крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

«Под землёй интереснее, и именно там ещё есть возможность сделать географические открытия. А ещё для меня это удовольствие, счастье», — рассказал он в интервью Kp.ru.

Известный спелеолог признался, что никогда не испытывал страха в узких проходах, считая себя специалистом по преодолению тесных участков. Он подробно описал ощущение комфорта даже в ситуации, когда его тело заклинивало в скальной щели — в такие моменты он чувствовал, будто пещера обнимает его.

Особую опасность представляют подводные проходы, где необходимо контролировать дыхание для преодоления узостей. Самохин вспомнил экстремальные случаи из своей практики: разрыв гидрокостюма, экстренное всплытие без декомпрессии и взрыв баллона с воздухом. К числу наиболее рискованных ситуаций он отнёс работы в завалах, где однажды был полностью засыпан камнями, но избежал серьёзных травм.

Рассказывая о своей самой продолжительной экспедиции продолжительностью 27 дней, спелеолог объяснил, что большая часть времени ушла на доставку 300 килограммов оборудования к подземному озеру на глубине двух километров. Непосредственно погружения заняли около двух часов, но за это время были собраны важные научные данные по геологии и микроклимату пещеры.

Особой гордостью Самохина стало участие в организации телемоста между командой в самой глубокой пещере мира Крубера-Воронья и Международной космической станцией, что подчеркнуло сходство между работой спелеологов и космонавтов.

