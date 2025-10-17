Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 10:55

Москвич в неадекватном состоянии выбрался на кондиционер и рухнул с шестого этажа

Обложка © Telegram / Агентство «Москва»

Молодой человек сорвался с кондиционера, расположенного на шестом этаже жилого дома на Перовском шоссе. Информацию об этом передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным, 20-летний парень в неадекватном состоянии выбрался на внешний блок кондиционера и продолжительное время находился на опасной высоте. В конечном итоге он не удержался и рухнул вниз с шестого этажа. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. После оказания первой помощи пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочий во время стройки объекта сорвался с шестого этажа и погиб. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время продолжается расследование. Контроль за установлением всех обстоятельств происшествия осуществляет прокуратура.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
