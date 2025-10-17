Сектор Газа
Военные РФ продвинулись к реке Янчур после освобождения Приволья

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вооружённые силы России достигли реки Янчур после освобождения населённого пункта Приволье в Днепропетровской области, что создало благоприятные условия для продолжения наступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате боевых действий за населенный пункт Приволье военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль район обороны противника и продвинулись [на] более 4 км в глубину», — говорится в сообщении.

После освобождения Приволья военнослужащие смогли закрепиться на ключевых позициях противника и продвинуться на несколько километров. Активное использование беспилотников и артиллерийских расчётов позволило штурмовым подразделениям выйти к реке Янчур, что открывает новые возможности для дальнейших операций в регионе.

Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне СВО, активно вытесняя противника. За последние сутки были освобождены три населённых пункта: Приволье, Песчаное и Тихое. Напомним, Приволье находится в Днепропетровской области, а Песчаное и Тихое — в Харьковской области.

