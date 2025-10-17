Красноярский чиновник назвал сибиряков «одичавшими хохлами»

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко высказался о жителях региона в подкасте «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте», назвав сибиряков «одичавшими хохлами». На высказывание чиновника обратили внимание в социальных сетях.

Во время записи ведущие спросили Пономаренко, кого можно считать настоящим красноярцем. В ответ он процитировал бывшего губернатора региона Александра Усса, заявив: «Сибиряк — это одичавший хохол».

Вице-губернатор охарактеризовал Красноярский край как место многонационального сосуществования, где проживают представители 169 народов. Он также отметил, что коренными жителями Сибири являются качинские татары и киргизы, которые, по его словам, были вынуждены покинуть эти земли в прошлом.

Ранее Life.ru сообщал, что российский суд отказался признать слова «хохол» и «мошенник» оскорбительными в деле о защите чести и достоинства автодилера. Согласно лингвистической экспертизе, эти лексические единицы не унижают честь истца, что стало основанием для отказа в удовлетворении иска о компенсации 200 тысяч рублей.