Призывникам в России дадут 30 дней на явку в военкомат по электронной повестке

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве. Согласно этим изменениям, дата явки в военкомат по электронной повестке не должна превышать 30 дней с момента её размещения в реестре.

22 июля текущего года был внесён законопроект, инициированный председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Документ был принят в первом чтении в сентябре. Он направлен на внесение изменений в статью 7.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», регулирующую временные меры, обеспечивающие явку граждан по повестке военного комиссариата.

Согласно предлагаемым изменениям, с момента размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, будет запрещён выезд из России. При этом, согласно таблице поправок, дата явки в военный комиссариат по такой повестке не может превышать 30 дней с даты её размещения в реестре.

Законопроект также предусматривает проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего календарного года. Фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться в два установленных периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что российские депутаты готовятся рассмотреть поправки, которые могут изменить сроки призыва на военную службу — теперь он может стать круглогодичным. Документ будет обсуждаться 21.