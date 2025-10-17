Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 10:55

Группировка «Север» сорвала попытки ВСУ пересечь границу России

Обложка © fortton/ Shutterstock / FOTODOM

Обложка © fortton/ Shutterstock / FOTODOM

Подразделения российской группировки войск «Север» предотвратили новые попытки украинских сил прорваться через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что отдельные подразделения ВСУ пытались пересечь границу и зайти на территорию России, однако были своевременно обнаружены и остановлены.

Алаудинов заявил, что в зоне СВО погибли и пропали без вести почти 2 млн военных ВСУ
Алаудинов заявил, что в зоне СВО погибли и пропали без вести почти 2 млн военных ВСУ

«Используя современные стрелковые системы, включая пулемёты и автоматические гранатомёты, бойцы эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности», — говорится в сообщении министерства.

Ранее, 17 сентября, Минобороны уже сообщало о similar попытке прорыва со стороны украинских диверсантов в районе села Тёткино Курской области. Тогда бойцы группировки «Север» уничтожили противника огнём из крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и автоматических гранатомётов, сорвав наступление в Сумской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября
Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Спецназ "Вымпел"
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar