Подразделения российской группировки войск «Север» предотвратили новые попытки украинских сил прорваться через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что отдельные подразделения ВСУ пытались пересечь границу и зайти на территорию России, однако были своевременно обнаружены и остановлены.

«Используя современные стрелковые системы, включая пулемёты и автоматические гранатомёты, бойцы эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности», — говорится в сообщении министерства.

Ранее, 17 сентября, Минобороны уже сообщало о similar попытке прорыва со стороны украинских диверсантов в районе села Тёткино Курской области. Тогда бойцы группировки «Север» уничтожили противника огнём из крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и автоматических гранатомётов, сорвав наступление в Сумской области.