Осторожно, клавиатура: Россиян предупредили о букете болезней, подстерегающем на рабочем месте

Клавиатура — один из самых грязных предметов на рабочем месте, и она может быть куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Об этом в интервью для Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, подчеркнув, что, даже если устройством пользуется один человек, оно всё равно способно стать источником множества инфекций.

Контактная передача — основной путь распространения многих инфекционных заболеваний: человек печатает и говорит, в этот момент слюна попадает на клавиатуру, остаются фрагменты кожи. Цепочка «руки – рот – слизистые оболочки» в сочетании с загрязнённой поверхностью создаёт очень высокий шанс заразиться от больного человека. Марият Мухина Врач-инфекционист

По словам специалиста, на клавиатурах накапливаются бактерии, вирусы, грибки и даже споры микроорганизмов, которые могут сохранять жизнеспособность месяцами. Среди наиболее распространённых бактерий — стафилококки, стрептококки и энтеробактерии, способные вызывать кожные воспаления, кишечные расстройства и инфекции мочевыводящих путей при контакте с кожей или слизистыми.

Не менее опасны и вирусы, включая риновирусы, аденовирусы и коронавирусы, передающиеся при разговоре, когда микроскопические капли слюны оседают на клавишах. Добавим сюда и грибки рода Candida, которые прекрасно чувствуют себя во влажной среде и при определённых условиях могут вызвать дерматологические заболевания.

«Споры бактерий и грибов могут быть более устойчивыми к неблагоприятным условиям и оставаться жизнеспособными до 6 месяцев. Как мы знаем, даже в пирамидах Древнего Египта нашли жизнеспособные споры бактерий и грибов, возраст которых достигал 5000 лет», — подчеркнула специалист.

Чтобы снизить риск заражения, врач советует регулярно очищать клавиатуру и рабочие поверхности, пользоваться антисептиками и соблюдать элементарные правила личной гигиены, особенно в офисах, где техника используется несколькими сотрудниками.

